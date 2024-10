Checo Pérez queda noveno en la Carrera Sprint del GP de EU

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó noveno en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, mientras que Max Verstappen sumó puntos importantes al ser el ganador en el Circuito de Las Américas.

En la arrancada, Max Verstappen salió muy bien y defendió su primer puesto, mientras que Lando Norris fue agresivo para ocupar la segunda posición.

Mientras tanto, Checo Pérez ganó una posición para ser décimo.

Tras cinco vueltas, Verstappen incrementó su ventaja sobre Norris a +1.724, mientras que el mexicano continuaba en la décima posición.

Carlos Sainz recuperó la cuarta posición al superar a su coequipero y en la décima vuelta, el de Ferrari tuvo una gran maniobra para superar al de Mercedes.

Por su parte, Checo Pérez tenía en la mira a Yuki Tsunoda, pero el de RB se mantenía firme sin dejar espacios.

☀️ También puede interesarte: ESTADIO MARTE R. GÓMEZ CUMPLE 86 AÑOS

En la vuelta 13, el mexicano lo rebasó y luchó ferozmente por conservar el noveno sitio.

Mientras tanto, el australiano Oscar Piastri fue penalizado con cinco segundos por forzar a otro piloto a salir de la pista.

En la última vuelta, Lando Norris cometió un error, lo que aprovechó Carlos Sainz para superarlo y ocupar la segunda posición, seguido de Norris, quien quedó tercero.

#F1SPRINT TOP 8 👀

Verstappen seals a first win since June!

A brilliant effort from Carlos Sainz who seals P2 after overtaking Lando Norris in the final stages of the race 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/HiQd7pAWWp

— Formula 1 (@F1) October 19, 2024