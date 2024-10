‘Oscar’ se convierte en huracán; podría impactar en Cuba

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó la formación del huracán Oscar, que se encuentra frente a la costa de las Bahamas.

Este fenómeno meteorológico surgió el pasado sábado y es la decimoquinta tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes.

Oscar se originó como tormenta tropical justo al este de las Islas Turcas y Caicos, pero rápidamente evolucionó a huracán. Como resultado, el gobierno de las Bahamas ha emitido una advertencia de huracán para las Islas Turcas y Caicos, así como para el sureste de las Bahamas.

Además, el gobierno de Cuba emitió una alerta sobre el huracán, extendiendo la advertencia para las provincias de Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

El NHC informó que se anticipan fuertes lluvias en las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas para la noche de hoy y durante mañana, las cuales podrían extenderse hacia el oriente de Cuba el domingo, aumentando la preocupación sobre posibles inundaciones y deslizamientos.

2pm EDT Oct 19th — A special advisory has been issued upgrading #Oscar to a #hurricane with sustained winds of 80 mph with an updated intensity forecast.

Hurricane Warnings are now in effect for the Turks and Caicos Islands & the Southeast Bahamas. pic.twitter.com/yPT2NJsj7Q

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 19, 2024