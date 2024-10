Visita Adriana Dávila a Ciudad Victoria

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- A canalizar el coraje y cambiar al partido para recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía llamó Adriana Dávila Fernández, candidata a dirigir el PAN nacional.

De visita en esta Ciudad Capital, Dávila Fernández señaló; “estamos todos enojados con lo que está pasando y yo vengo a invitarles que ese enojo lo canalicemos, porque el simple hecho de su presencia aquí aquí en el PAN, su simple presencia aquí habla del enorme deseo que ustedes también tienen de cambiar este partido”.

Al sostener un diálogo con la militancia del Partido Acción Nacional, Dávila Fernández puntualizó; “yo les aseguro que reconstruyéndonos no sólo vamos a ganar una presidencia municipal, luego unas diputaciones, luego el Gobierno del Estado otra vez, vamos a recuperar la Presidencia de México”

Al señalar que como partido Acción Nacional va por 40 millones de mexicanos que no ejercieron su derecho al voto en la pasada elección, la aspirante a dirigir el PAN nacional calificó como una de las prioridades recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Los mexicanos no se merecen un partido que sea igual que los otros porque los mexicanos necesitan tener una representación, esos 40 millones de mexicanos que no salieron a votar en la elección que recién terminamos no saben a dónde ir, no les gusta Morena, no les gusta el PRI, no les gusta el PRD, aunque ya haya desaparecido y se haya ido a Morena, no les gusta otros partidos, pero lo peor del caso es que tampoco les está gustando el PAN y eso no es correcto”.

Durante el encuentro con la militancia que se llevó a cabo en la sede del Comité Directivo Estatal del PAN, Dávila Fernández añadió; “nosotros tenemos que recuperar esa credibilidad con los mexicanos y adicional a eso necesitamos que haya una nueva generación de personas que entren aquí”.

Cabe señalar que antes de llegar a esta Ciudad Capital , Dávila Fernández visitó los municipios de Reynosa, Matamoros y San Fernando.

Posteriormente, se dirigirá hacia Ciudad Mante, Altamira, Madero y Tampico.