Trump cocina papas en McDonald’s para desacreditar a Harris

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, hizo este domingo campaña en un local de McDonald’s, acusando a su rival demócrata, Kamala Harris, de inventar que de joven trabajó para esta cadena de comida rápida.

El republicano hizo una parada en un local de la franquicia a las afueras de Filadelfia, donde se puso un delantal y pasó unos minutos cocinando papas fritas junto a los empleados.

“Amo McDonalds. Amo los empleos. Y creo que es inapropiado cuando alguien dice por todas partes que trabajó en un McDonalds (…) pero nunca trabajó en un McDonald’s”, afirmó el republicano.



Según la campaña de Harris, la vicepresidenta trabajó en 1983 en un McDonald’s de la ciudad de Alameda, California, atendiendo la caja registradora y cocinando patatas fritas para pagarse los estudios en la Universidad de Howard, en Washington.

Harris suele explicar esa historia para mostrar cercanía con las clases trabajadoras y distanciarse de Trump. Por su parte, el republicano ha acusado varias veces a Harris de haberse inventado esa parte de su currículum.

