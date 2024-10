Daredevil: Born Again; nueva serie de Marvel ya tiene fecha de estreno

La espera para los fanáticos de Marvel ha terminado, pues la nueva serie “Daredevil: Born Again” finalmente tiene una fecha de estreno.

La fecha fue anunciada en el panel “Marvel Fanfare With CB Cebulski” en la Comic-Con de Nueva York, donde se reveló que la serie “Daredevil: Born Again” se estrenará el 4 de marzo de 2025 en la plataforma Disney +.

Durante el evento, Charlie Cox (quien interpreta a Matt Murdock/Daredevil) y Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin) hicieron una aparición sorpresa para entusiasmar a los asistentes y dar detalles de esta nueva serie.

The official ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ logo has been released. pic.twitter.com/o9ImUYpR7d

— Daredevil Updates (@DDevilUpdates) October 19, 2024