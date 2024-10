Alertan sobre consecuencias del ciberacoso

Staff ED

Ciudad Victoria, Tam.- Los riesgos en el uso de Internet y, sobre todo, en las redes sociales son tantos que pueden llegar a crear formas de victimización relevantes, advierten las autoridades estatales.

Una de ellas es el ciberacoso, que “puede generar daños morales, psicológicos y económicos, e incluso provocar ideas suicidadas en la víctima, y con ello, crear una forma de victimización relevante”.

Es la Guardia Estatal Cibernética la que lanza esta alerta a la población, para darles herramientas de prevención que les ayuden a evitar caer en los extremos de esta problemática, como puede ser el suicidio, lo cual no es privativo de un sector poblacional en particular.

“El acoso consiste en la agresión, intimidación, persecución y hostigamiento repetido e intencionado a una persona por parte de otra u otras; los actores del acoso y el ciberacoso son: víctima, acosador y testigos”, señala la corporación.

Asimismo, informa que estos perfiles juegan roles específicos, donde ayudan a perpetuar el acoso y a aumentar el desequilibrio, al grado de poder influir positiva o negativamente en las personas, por lo que emite las siguientes recomendaciones:

1) No compartas información personal en línea.

2) Mantén la calma y no te dejes sorprender.

3) Configura correctamente tu privacidad en tus redes sociales.

4) No compartas imágenes o videos comprometedores.

5) Si no conoces a la persona no interactúes.

De esta manera podrás evitar ser víctima del acoso a través de las redes sociales y, en caso de caer en este tipo de situaciones, es aconsejable recurrir a las autoridades competentes, como las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y la Fiscalía General de Justicia.