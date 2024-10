Tom Holland confirma que Spider-Man 4 empezará a filmarse en 2025

Tras varios meses de espera y rumores que ponían en duda la producción de esta cinta, el actor Tom Holland finalmente confirmó que la cuarta película de Spider-Man será una realidad.

Confirma filmación de Spider-man 4

Durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker en el Universo Cinematografico de Marvel, confirmó que Spider-Man 4 es toda una realidad.

El actor no dio mayores detalles sobre la cinta, pero confirmpo que las grabaciones comenzarán en el verano del próximo año, por lo que la cinta podría estrenarse hasta el año 2026.

Durante el programa, Holland comento lo siguiente:

“Está sucediendo. El próximo verano empezamos a rodar. Todo está listo. Ya casi estamos ahí. Es muy emocionante; no puedo esperar”.

Tras el final de Spider-Man: No Way Home, muchos esperan que la nueva película de Spider-Man tenga un estilo más callejero, no obstante, se ha rumoreado que la nueva aventura del héroe arácnido se enfocaría una vez más en el multiverso, donde podríamos ver a otras versiones del Hombre Araña.

Previamente, Holland señaló que Zendaya, quien interpreta a MJ, también formaría parte de Spider-Man 4, pero se desconoce si otros actores de la trilogía previa aparecerán.