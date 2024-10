Listo Festival Hipnosis 2024

Pako Aguilar

Proyectos musicales de la calidad de Aire, The Kills o Gang of Four, encabezarán el encuentro musical donde se darán cita los capitalinos el próximo dos de noviembre en el Estadio Fray Nano en la Ciudad de México.

Desde el año 2017, Hipnosis se ha caracterizado como una propuesta para los fans del rock, garage, psicodelia, música experimental y más subgéneros delirantes, con énfasis en una programación que disfruta de los riffs pegajosos y los sonidos hiperbólicos.

Las bandas que se presentaran durante el Festival son: Air, Slowdive, The Kills, High on Fire, Mildlife, Mdou Moctar, Suuns, Frankie and The Withfingers, L’eclair, Adult (dj set), El Shirota, Melody Fields, Laurence Anne y Demencia Infantil.