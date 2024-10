Lo cachan en gimnasiosacando fotos a mujer ‘muy disimulado’

En un gimnasio, una mujer denunció que un hombre le sacó fotografías sin su consentimiento; se dio cuenta porque dejó su celular grabando cuando se ejercitaba y al revisarlo, se dio cuenta de lo ocurrido.

A través de X, la mujer identificada como Valeria González denunció el presunto caso de acoso en el gimnasio y señaló que, al exponer a los responsables del gimnasio lo que había pasado, solo hubo una llamada de atención hacia el hombre.

Además, según contó, el hombre sigue asistiendo a hacer ejercicio, en tanto los coaches únicamente le dijeron: “Haz una queja por escrito en la recepción”.

Me queda super claro que Smart Fit está cero preparado para atender casos de acoso. Me percaté que este hey ‘fingió’ acomodar los discos para tomarme una foto, me di cuenta porque siembre me grabó haciendo ejercicio y por casualidad grabé el momento exacto”, expuso.