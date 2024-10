Dodgers consuma vibrante remontada y se adelanta en Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 6×3 a los Yankees de Nueva York en el Juego 1 de la Serie Mundial 2024, misma que se alargó a la Décima Entrada; Fernando Valenzuela recibió homenaje previo al arranque del Clásico de Otoño.

Tras la ceremonia en donde la familia del ‘Toro de Etchohuaquila’ estuvo presente, el Dodger Stadium siguió de gala para el Juego inaugural de la Serie Mundial 2024, donde Dodgers y Yankees se reencontraban luego de 43 años en un ‘Clásico de Otoño’.

Fue hasta la Quinta Entrada cuando Will Smith se paró en la caja de bateo y, sacrificándose, Enrique Hernández llegaría barriéndose para hacer estremecer a los más de 50 mil aficionados presentes en el ‘diamante’ del Dodger Stadium y quitar las argollas (1×0).

La respuesta por parte de los Yankees de Nueva York sería inmediata y, con jonrón de Giancarlo Stanton, los ‘Bombarderos del Bronx’ se irían por delante en la pizarra (2×1) ante la mirada de la cantante Billie Eilish, quien lucía la franela de la novena angelina.

Durante la Octava Baja, Mookie Betts -luego de varios intentos por igualar el primer duelo del Clásico de Otoño 2024- se sacrificaría con una ‘línea’ al izquierdo, que le dio la oportunidad a Shohei Ohtani de llegar al pentágono y poner el 2×2.

Viviendo interferencia por parte de un aficionado en el Noveno Rollo, terminaría habiendo ‘beisbol gratis’ para definir el duelo inaugural en extrainnings (mismo que superó las tres horas de juego).

Anthony Volpe mostró su velocidad en los senderos y puso a los ‘Bombarderos del Bronx‘ por delante (3×2), solo que Freddie Freeman protagonizaría la remontada y el primer triunfo de Dodgers en este Clásico de Otoño (6×3).

FREDDIE FREEMAN #WALKOFF GRAND SLAM pic.twitter.com/LlVU1ZGyGx

— MLB (@MLB) October 26, 2024