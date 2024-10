Brad Pitt filma escenas de su nueva cinta ‘F1’ en el GP de México

Brad Pitt estuvo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, al que acudió para grabar algunas escenas de su nueva película, titulada ‘F1’.

Las escenas fueron grabadas este sábado 26 de octubre, entre las dos prácticas libres del Gran Premio de México de Fórmula 1.

Ready to roll for the weekend ahead 🇲🇽👍#RaceWeek #VivaMexico #APXGP #F1 #F1Movie pic.twitter.com/wQi4YxnKeI

— Expensify APXGP (@expensifyapxgp) October 25, 2024