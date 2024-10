Murió el ‘abogado del diablo’

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (Agencia Reforma)

El penalista Juan Velásquez, apodado el “abogado del diablo” o el “abogado de los ex presidentes”, murió, de acuerdo con amigos e instituciones que han expresado su pésame.

Conocido como el abogado de los ex presidentes, debido a que litigó en favor de los ex mandatarios Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas, así como en favor del ex cardenal Norberto Rivera, era conocido por haber logrado que durante sus años de actividad profesional sus clientes evitaran la prisión.

“La Comunidad de la Facultad de Derecho lamenta el sensible fallecimiento de su distinguido profesor y abogado penalista Juan Velásquez, y se solidariza con la pena que embarga a sus familiares y amigos. Que en paz descanse”, difundió la Facultad de Derecho de la UNAM.

El abogado Juan Velásquez fue defensor del ex presidente Luis Echeverría en los procesos que se le abrieron en el gobierno de Vicente Fox por las masacres del dos de octubre de 1968 y diez de junio de 1971. También defendió al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, señalado por la devaluación de 1994.

Defender a los poderosos caídos en desgracia no es nada extraordinario para un penalista de verdad, decía el abogado Juan Velásquez, en entrevista con REFORMA, y aceptaba que se le considerara como uno de los “abogados del Diablo”.

“No defiendes al Diablo: defiendes a personas acusadas, muchas veces inocentes. No son ni mejores ni peores que las demás.”