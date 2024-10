Supervisa PC inmuebles deteriorados

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- Para evitar que se sigan registrando tragedias que han dejado personas sin vida al derrumbarse o colapsar inmuebles en mal estado o antiguos, la coordinación estatal de Protección Civil en coordinación con los municipios ha estado visitando y requiriendo a sus propietarios, informó el coordinador de Protección Civil de Gobierno del Estado Luis Gerardo González de la Fuente.

Hay muchos edificios que ya no se habitan

“Estamos trabajando en ello, hay muchos edificios que ya no se habitan, ya no se ocupan, tenemos muy buena coordinación con municipios, estamos visitando, haciéndoles mención a los propietarios de esos inmuebles incluso también con el INAH, porque hay edificios muy antiguos que son patrimonio histórico y no podemos llegar a meterle mano”, refirió.

Dijo que con ese trabajo en equipo que se hace con los municipios donde más se les ha presentado trabajo es en la zona sur del estado.

“Apenas está trabajando, Tampico específicamente nos acaba de mandar una lista de los inmuebles que tienen ellos registrados, se está revisando, es un trabajo en equipo”, mencionó.

“Hay inmuebles que son de carácter municipal y otros de carácter estatal en cuanto a la revisiones pero esto es un trabajo en equipo, entre más podemos atender más edificios con las inspecciones, con las revisiones”, añadió el titular de PC en el Estado.

Se podrían imponer sanciones a los propietarios

“Estamos trabajando en hacer esos recorridos, identificando cuántos inmuebles tenemos que ya son patrimonio o están en mal estado y hacerles mención a los propietarios de que les metan mano, que respondan, que se acerquen con la autoridad”.

Cabe señalar que aun cuando dijo que sería un último recurso, también se tiene prevista la posibilidad de imponer sanciones económicas superiores a los cien mil pesos a aquellos propietarios que sean omisos en rehabilitar o dar mantenimiento a inmuebles que representen un riesgo o tengan algún deterioro.

“Claro por supuesto pero es el último recurso llegar a la sanción, primera entablar una conversación con ellos, informarles, platicarles de qué se trata o qué queremos hacer, ya hemos tenido respuesta de algunos inmuebles que le empiezan a meter mano, sería el último recurso llegar a la multa o a la sanción, la coordinación la primer multa son mil UMAS que son aproximadamente 106 mil pesos”.

En cuanto a la posibilidad de embargar propiedades, González de la Fuente aclaró; “por parte de nosotros no hacemos embargos, tendría que ser la autoridad”.

