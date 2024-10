Yankees vetan a aficionados que interfirieron en jugada

Los Yankees de Nueva York vetaron a dos aficionados del quinto partido de la Serie Mundial de este miércoles, luego de que un día antes interfirieran en una acción de los Dodgers de Los Ángeles.

«Well, A for effort.»

Fan interference was called on this play where a Yankee fan tried to take the ball out of Mookie Betts’ glove after an out. pic.twitter.com/iZ6taImncd

