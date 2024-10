Correcaminos despide a Paco Cortez

César Vázquez

Cd. Victoria, Tam. – De manera oficial, esta mañana el Club de Fútbol Correcaminos anunció la destitución del director técnico victorense Francisco Cortez.

Después de pésimos resultados

Después de no calificar a la Liguilla del Apertura 2024, luego de pésimos números sumando apenas 9 puntos de cuarenta y dos posibles, no había forma de respaldar el proyecto donde inicialmente se dijo que iban a jugar con jóvenes, los que si se debutaron, pero no encontraron una regularidad como se esperaba.

La gestión de Francisco Cortez se vio empañada después de ser despedido por el anterior Director General David Martínez, que enseguida presentó su renuncia manifestando que se le ‘impuso’ de nueva cuenta a Cortez Rodríguez en el cargo que cuando retomó su puesto decidió separar a dos jugadores del equipo enviándolos a entrenar con el equipo de la Liga Premier, sin explicación oficial por parte del club.

Cabe mencionar que Paco Cortez se va del equipo universitario junto con su cuerpo técnico integrado por Arturo Chávez y Agustín «Panuco» Gómez.

El presidente Javier Garibaldi ya empezó a moverle al equipo y en los próximos días se espera que anuncie qué es lo que se viene para Correcaminos el próximo año.

☀️ También te puede interesar: