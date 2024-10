Tendría costo elevado voto en el extranjero en elección judicial

Por Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.- La participación de reos que no tiene una sentencia firme en los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) y los que se encuentran en el extranjero para la elección judicial de jueces, ministros y magistrados todavía no está firme.

Lo ideal sería que tuvieran la oportunidad de elegir para preservar los derechos políticos electorales y seguir avanzando en ese tema, además de grupos que se mantienen acuartelados o bien en sus centros de trabajo para generar condiciones y puedan participar en esa elección, señaló Sergio Iván Ruiz Castellot.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que además de otros escenarios, se planteó la posibilidad de que los reos y las personas que radican en el extranjero puedan participar en la elección judicial, no obstante al costo elevado que se tendría al credencializar y el uso de sistemas informáticos en lugares como Estados Unidos.

“Derivado de la suspensión por jueces en más de una ocasión, el INE prácticamente detuvo sus trabajos, apenas los está retomando, pero no podemos descartar que no vaya a haber, pero tampoco confirmar, porque es un tema que depende también de los alcances que tenga el presupuesto para el próximo año”, estableció.

Ruiz Castellot recordó que muchos temas tienen que ver con el presupuesto y si bien hay una proyección de cuánto costaría la elección judicial, al pasar por el Congreso de la Unión, dependiendo de lo que se autorice para el 2025 se tendría que hacer un ajuste.

Sobre la participación que pudiera haber en la elección judicial, el presidente del INE señaló que normalmente en los procesos se pide impulsar la promoción a la participación ciudadana, algo que haría el Instituto para jueces, ministros y magistrados.

No obstante, admitió que la elección judicial será diferente, y deberá ser la ciudadanía la que se involucre y haga el trabajo de conocer candidatos a cargos judiciales, al no haber campañas masivas.

Quienes quieran participar en el proceso de selección, apuntó que tendrán que promoverse con recursos propios, toda vez que no recibirán por concepto de financiamiento público.

