“Interstella 5555” de Daft Punk regresará a los cines

Los seguidores de Daft Punk, uno de los dúos más influyentes de la música electrónica, han recibido buenas noticias, pues la icónica película animada «Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem», obra conjunta entre Daft Punk y el legendario artista de manga Leiji Matsumoto, será proyectada nuevamente.

A través de redes sociales, la banda dio a conocer que la cita para poder ver «Interstella 5555» en el cine será el jueves 12 de diciembre de 2024, una oportunidad única para revivir esta cinta de ciencia ficción y música.

Interstella 5555 (Remastered) in cinemas for one night only on December 12. Tickets on sale November 13.

Discovery: Interstella 5555 Edition available for pre-order now.

Discovery: Interstella 5555 Merchandise Collection available now. Full info at https://t.co/wdlZaWExaO pic.twitter.com/9xo3TVMR4v

— Daft Punk (@daftpunk) October 30, 2024