Reprograman clasificación del GP de Sao Paulo por la lluvia

La sesión de clasificación para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), que se disputa en el circuito de Interlagos, fue aplazada al domingo a causa de la fuerte lluvia caída sobre la pista este sábado.

Al anunciar la postergación de la calificación, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió que la decisión se tomó por cuestiones de seguridad y en busca de mantener en óptimas condiciones a los conductores de la Fórmula 1.

“Por mucho que a todos nos gustaría ver la competencia en la pista, la seguridad de los conductores, miembros del equipo, voluntarios, oficiales y espectadores es nuestra principal prioridad», señaló.

Por su parte, el CEO de La Fórmula 1 Stefano Domenicali, dio crédito a los aficionados que se hicieron presentes en Sao Paulo, quienes no abandonaron su asiento pese a la lluvia.

Es así que las acciones se reanudarán este domingo 3 de noviembre en el Circuito Interlagos en el siguiente horario:

*Ambos horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

UPDATED SUNDAY SCHEDULE ⏰

After consultation with the stewards, Qualifying for the São Paulo Grand Prix will take place at 07:30 local time on Sunday morning ahead of the Grand Prix at 12:30 local.#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6sYawDri0P

— Formula 1 (@F1) November 2, 2024