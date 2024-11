‘Rafael’ continúa errático en el Golfo

Staff ED

Ciudad Victoria, Tam.- El huracán “Rafael” continúa con una trayectoria errática en el centro del Golfo de México, por lo que no puede ser descartado por ahora que no tenga un impacto directo en la entidad, de acuerdo con Protección Civil del Estado.

La consulta más reciente de El Diario Mx indica que este huracán categoría 2 tiene un desplazamiento hacia el noroeste y así podría continuar los dos siguientes días, pero el sábado cambiaría de rumbo hacia el sur.

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra que “Rafael” perfilaría el lunes once de noviembre hacia costas mexicanas, particularmente hacia Veracruz o Tabasco, pero aún no se puede descartar que no afecte a nuestra entidad.

Así lo deja en claro Protección Civil del Estado este viernes en su cuenta oficial de X: “’Rafael ‘sigue avanzando por el Golfo de México como un huracán categoría 2, se prevé un debilitamiento gradual del sistema debido a que encontraría a ciertas condiciones que lo desestabilizarían, siendo más evidente esta probable situación durante el sábado y domingo”.

Y puntualiza: “La interacción con el frente frío número ocho ocasionaría que movimiento (sic) sea errático durante los próximos días; el pronóstico es complejo, aún puede dar un giro al norte y moverse a EU o disiparse sobre el Golfo de México. Por ahora, es baja una incidencia directa a Tamaulipas”.