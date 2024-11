Biden y Trump se reunirán en la Casa Blanca el miércoles

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el ganador de las elecciones, Donald Trump, se reunirán el próximo miércoles 13 de noviembre en la Casa Blanca para iniciar las conversaciones de transición de poderes.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, anunció que Biden recibirá a Trump en el Despacho Oval el próximo miércoles a las 11:00 horas de Washington.

At President Biden’s invitation, President Biden and President-elect Trump will meet in the Oval Office on Wednesday at 11:00 am. Additional details to follow.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) November 9, 2024