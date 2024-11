Político de Canadá sugiere expulsar a México del T-MEC

Doug Ford, jefe de Gobierno de Ontario, Canadá, acusó a México de ser “la puerta trasera” de productos chinos y sugirió expulsar al país del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ford señaló que si México “no iguala los aranceles de Canadá y Estados Unidos” a las importaciones chinas, no debería “sentarse en la mesa (T-MEC) o disfrutar acceso a la mayor economía del mundo”.

Free trade needs to be fair. Since signing on to the United States-Mexico-Canada Agreement, Mexico has allowed itself to become a backdoor for Chinese cars, auto parts and other products into Canadian and American markets, putting Canadian and American workers’ livelihoods at…

— Doug Ford (@fordnation) November 12, 2024