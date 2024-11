¿Sudadera para la oficina?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12, (Agencias)

Los look de oficina ya no necesitan ser tan formales, hoy en día la tendencia apunta hacia un estilo diverso donde lo más importante es encontrar looks que te hagan ver como toda una profesional pero sin dejar a un lado ese espacio para divertirte.

En pocas palabras, el mundo de las famosas “corporate girlies” se ha vuelto mucho más fashionista que antes y hoy, todos están romantizando sus trabajos al convertirlos en el momento perfecto para crear los mejores looks.

La fórmula perfecta para lograr un outfit que no pase desapercibido en el ambiente laboral es combinar piezas formales y clásicas de oficina, como blazers, trajes, prendas de punto y ropa de sastre, con prendas de athleisure como sudaderas, pants o, incluso, sneakers. Este combo perfecto lo confirmó Kylie Jenner.

La reconocida influencer compartió en sus redes sociales un look que ha inspirado a millones de personas a llevar prendas “cool” a sus oficinas, sobre todo ahora que iniciará la temporada de invierno; la joven es una reina de la moda, así que ¿por qué no confiar en su estilo?.

El outfit en cuestión consistió en una sudadera oversize de color verde limón que a simple vista pudiera parecer un básico perfecto para estar en casa todo el día. Sin embargo, Jenner cambió los planes al combinarla con unos pantalones de vestir de color negro, ajustados por un cinturón delgado de piel.

Cerró el look con unos mocasines negros de charol, el calzado infalible para la oficina. Para los accesorios, Kylie complementó con una maxi bolsa de piel en color negro y unas gafas de sol anchas para seguir llenando de estilo el atuendo.

JR