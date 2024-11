Agencias.- La Embajada de Israel informó ante la Santa Sede que el Papa Francisco tuvo un “conmovedor” encuentro en el Vaticano con un grupo de israelíes que fueron secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre, entre ellos algunos argentinos

La Embajada señaló a través de un mensaje en sus redes sociales que el conmovedor encuentro ha sido y mostrado la cercanía del Papa a las víctimas de esa jornada horrible y su compromiso por su liberación, mientras que el Vaticano no dio detalles del encuentro.

El Pontífice en varias ocasiones ha pedido la liberación de todos los rehenes, ya se había reunido con anterioridad con grupos de familiares de los secuestrados, pero es la primera vez que recibe a los rehenes.

Pope Francis today received a delegation of hostages kidnapped by Hamas on October 7. The meeting was moving and showed the Pope's closeness to the victims of that horrible day and his commitmen to their release pic.twitter.com/JbKdihliSK

Entre las 16 personas que acudieron estaba la pareja argentinos Luis Har y Clara Marman; los hermanos de ella, Fernando y Gabriela, y la hija de ésta última, Mia, de 17 años, informaron los medios italianos.

Luis Har, de 71 años, fue tomado como rehén en el Kibbutz Nir Yitzhak junto con su pareja, Clara Marman, de 62 años junto con Fernando, Gabriela y Mia.

El 28 de noviembre las tres mujeres recuperaron la libertad bajo el acuerdo de alto el fuego temporal, mientras Luis y Fernando fueron liberados por las Fuerzas Armadas israelíes mediante una compleja operación en Rafah la noche del 11 al 12 de febrero.

Adi Shoham, de 39 años, secuestrada junto con sus hijos Naveh, de 9 años, y Yahel, de 4, y su madre Shoshan, de 68, que fueron liberados, tras un cautiverio de 50 días, en virtud de un acuerdo de alto el fuego temporal, también fueron recibidos por el Papa.

We share with you moments of the this moving meeting between @pontifex and the delegation of Israelis who were held hostages by Hamas. Among them children, women and elderly.

Copyright @ Vatican media#bringthemhome pic.twitter.com/hE5MgSUSip

— Israel in HolySee (@IsraelinHolySee) November 14, 2024