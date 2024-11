Santuarios de mariposa monarca en Edomex y Michoacán abren sus puertas

Desde este fin de semana, los santuarios de la mariposa monarca han abierto sus puertas al público en los bosques del Estado de México (Edomex) y Michoacán.

Santuarios abren sus puertas

El acto inaugural tuvo lugar en la explanada del parador turístico del Santuario El Rosario, en el municipio de Ocampo, Michoacán, por parte del titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza.

Las visitas se podrán realizar del 15 de noviembre de 2024 al 31 de marzo de 2025, en un horario de 08:00 a 17:00 horas.

Los paradores turísticos abiertos al público son:

En el Estado de Michoacán: El Rosario, municipio de Ocampo; Senguio, municipio de Senguio, y Sierra

Chincua, municipio de Angangueo.

En el Edomex: Piedra Herrada, municipio de San Mateo Almomoloa.

Cabe destacar que durante la visita es necesario atender el reglamento de la Conanp, en el que se incluyen indicaciones como respetar los senderos y a las mariposas, no introducir comida, no fumar o encender fogatas, no tirar basura y no introducir armas u objetos punzocortantes.

También piden a la población no ingresar con mascotas al bosque y recuerdan que está prohibido tomar animales, plantas y cualquier otro elemento del mismo.

La migración de la mariposa monarca

La travesía de la Mariposa Monarca es una de las migraciones más largas conocidas del grupo de los insectos y del mundo animal.

Estos lepidópteros vuelan poco más de cuatro mil kilómetros, desde Estados Unidos y Canadá, hasta los bosques templados de oyamel en los límites de los estados de México y Michoacán.

