Arremete Morena contra SCJN por invalidar la Junta de Gobierno

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La bancada de Morena en el Congreso del Estado arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), por haber invalidado el decreto legislativo que creo la actual Junta de Gobierno.

“La SCJN modifica criterios a conveniencia para proteger intereses de ciertos grupos de poder, sin tomar en cuenta el bien común. La Corte es una burla al sistema judicial y a la constitución. Es una caricatura”, acusó, en conferencia de prensa con todos sus compañeros, Humberto Prieto Herrera, coordinador del grupo parlamentario del partido guinda.

“Por eso hoy entendemos la exigencia del pueblo por la reforma judicial” dijo, al considerar que la sentencia es parte de una revancha política.

Morena arremete contra SCJN

El pasado martes, el Pleno de la SCJN determinó la invalidez del decreto legislativo 65/619, del 8 de julio del 2023, que reformó 44 artículos de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, para, entre otras cosas, crear la Junta de Gobierno.

Los ministros determinaron que, tal como lo expuso el PAN en dos acciones de inconstitucionalidad, el decreto fue aprobado por mayoría simple cuando la ley exige mayoría calificada.

Tras expresar su, “enérgica protesta y profunda preocupación, por lo que calificó como un agravio, abuso y falta de coherencia de la SCJN, el legislador por Reynosa lamentó que los ministros hayan dado más validez a una disposición de ley que a lo establecido por la constitución local, que en su artículo 67 prevé que para reformar la ley del Congreso se requiere de votación simple.

“¿Qué clase de justicia es esta? Pero no nos vamos a intimidar. Seguiremos luchando por lo que es correcto y justo” insistió.

No obstante, aclaro que a pesar de no estar de acuerdo con la sentencia, será presentada una iniciativa de reforma a la ley del Congreso para dar cumplimiento a la resolución del máximo tribunal constitucional, y crear nuevamente la Junta de Gobierno.

“No deberíamos hacerlo, porque posterior a ese decreto se aprobó otro, el 65/867, del 14 de agosto del 2024, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la ley del Congreso, precisamente cumpliendo con una exigencia de la misma Corte, y de lo cual se les informó ( a los ministros), el pasado 19 de agosto, pero no lo tomaron en cuenta. El decreto anulado ya no estaba vigente y por lo tanto la acción de inconstitucionalidad debió sobreseerse” señaló.

“Si quisiéramos podríamos dejar así las cosas, porque ese decreto (el 65/619) ya no está vigente. Pero para que no haya duda y se digan victimizados, presentaremos la iniciativa para crear de nuevo la Junta de Gobierno. No somos iguales. Nosotros si respetamos y vamos a acatar la resolución” dijo.

Prieto Herrera explicó que con la nueva reforma será desaparecida en definitiva la Junta de Coordinación Política.

Respecto a las declaraciones del presidente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, de promover juicio político contra los diputados que fueron responsables de crear ilegalmente la Junta de Gobierno, el morenista recordó que los legisladores no pueden ser enjuiciados por situaciones propias de su actividad.

“La oposición puede presentar lo que quiera, pero que prospere ya es otra cosa. Les sugiero que investiguen cuándo procede el juicio político. Creo que les falta leer un poquito más” indicó.

Cabe precisar que, la creación de la Junta de Gobierno, fue parte de una estrategia de Morena, para evitar cumplir una sentencia electoral que le ordenaba cederle al PAN la titularidad de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

