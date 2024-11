Desalienta Seguridad Pública la compra-venta en línea

Staff ED

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Aunque con un mensaje confuso, la Guardia Estatal Cibernética busca desalentar la compra y venta de productos de manera virtual, es decir, a través de medios electrónicos sin tener contacto físico entre vendedor y comprador.

La confusión de la corporación nace en la primera línea de su mensaje de este viernes: “Ten en cuenta estas recomendaciones en tus compras en línea”, por lo que las recomendaciones incluirían al comercio electrónico entre consumidores y empresas establecidas.

Sin embargo, lo anterior no resulta así de claro pues de la alerta se entiende que está enfocada a posibles compradores en redes sociales; así lo escribe la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT):

“Como unidad de prevención no recomendamos compras o ventas de manera virtual en redes sociales, ya que no garantizan ni protegen la compra/venta; las redes sociales son muy buenas para promocionarse solamente, pero si desea comprar o vender solo recomendamos hacerlo en trato directo y en lugares públicos donde no se exponga”.

La confusión sobre esta alerta aumenta en las recomendaciones, dado que se amplía el mensaje a potenciales compradores en Internet, al hacer mención en el primer punto a políticas de devolución y reembolso, algo que solamente las empresas usan.

Sin embargo, el resto de los “tips de prevención” son aplicables para aquellos consumidores que hacen uso de Facebook, en busca de hacer compras baratas, aunque los vendedores sean prácticamente anónimos:

1) Revisa las políticas de devolución y reembolso antes de comprar un artículo en Internet.

2) Si el precio es demasiado barato es posible que sea un fraude.

3) Investiga la reputación del vendedor y lee opiniones de otros compradores.

4) En redes sociales busca vendedores cercanos a tu localidad.

5) Si la negociación es por redes sociales no hagas depósitos ni transferencias, hasta que hayas visto el artículo físicamente.

6) Opta por métodos de pago seguros, como tarjetas digitales.