Acusan presiona Sierra Medina a IMSS Bienestar

Por José del Carmen Perales Rodríguez

Ciudada Victoria, Tamaulipas.- El Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa) se deslindó y desvirtuó, las protestas que se han registrado en oficinas de las jurisdicciones sanitarias en Tamaulipas al asegurar que se trata de actos de presión por parte del Sntsa.

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, Mónica Martínez Marín, secretaria general de la Sección Uno del Sinaitsa, comentó también que se trata de reclamos que son atendidos de forma gradual pero sostenida por las coordinaciones nacional y estatal del IMSS Bienestar.

“Estas acciones del Sntsa han afectado algunas áreas laborales, somos empáticos con los compañeros que erróneamente tienen en sus comprobantes de pago el estatus laboral provisional, que deberá ser cambiado a la brevedad a trabajadores de base”, precisó.

Asimismo, adelantó que la retención de pagos se resolverá lo más rápido posible, situaciones que se han abordado en mesas de trabajo entre la Secretaría de Salud estatal (SST) y las coordinaciones nacional y estatal del IMSS Bienestar.

“En conjunto han garantizado que todo se resolverá a la brevedad posible, por lo que es lamentable que se violenten las instituciones y se cierren oficinas, esa no es la solución y lo saben los líderes del Sntsa, que solo busca la bipartición de plazas”, señaló.

Martínez Marín acusó también a la secretaría técnica del sindicato dirigido por Adolfo Sierra Medina, de negarse a publicar los resultados del último proceso escalafonario lo cual es gestionado por parte de la SST la coordinación estatal del IMSS Bienestar.

“Insistimos que no es correcto violentar nuestra institución bajo ninguna circunstancia, favorecemos siempre el diálogo abierto, la conciliación colectiva y el respeto a los derechos de cada trabajador. No estamos en contra de una solución que ya está dada, pero no por los actos del Sntsa”, subrayó.

Finalmente, Martínez Marín se refirió al pago de las compensaciones de fin de año, que adelantó se pagarán en la tarjeta ya determinada y autorizada por instancias federales desde hace algunos meses, sin la intervención de algún sindicato.