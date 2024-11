Sylvia Pasquel molesta con la prensa tras preguntas sobre Silvia Pinal

La salud de Silvia Pinal ha sido noticia durante el fin de semana, luego de que la actriz fuera ingresada a un hospital tras sufrir una infección en las vías urinarias.

De acuerdo con los hijos de Pinal, su madre estaría siendo dada de alta este domingo, no obstante, se han generado toda clase de especulaciones en torno a la conductora de “Mujer Casos de la Vida Real”, por lo que su hija mayor, Sylvia Pasquel, dio información al respecto, aunque mostrándose notablemente molesta.

La salud de Silvia Pinal

Durante su visita al hospital donde se encuentra Silvia Pinal, Pasquel fue interceptada por los medios, sin embargo, fue tanta la insistencia que la actriz se sintió abrumada y terminó por molestarse ante tantas preguntas.

“Mira cómo se ponen, entiendan ustedes también”, dijo molesta.

Sin embargo, a pesar de que no la dejaban ni estacionarse, brindó información sobre la salud de Silvia Pinal.

“Amaneció dormida y en ayunas, apenas estoy entrando al hospital, vengo precisamente a visitar a mi madre, también vengo a hablar con el doctor para estar aquí presente, es por ello que no les puedo decir nada. Paso buena noche, ahorita va a haber una evaluación y en relación a eso se decide si la dan de alta o no”, confirmó.

Pide respeto ante la situación

Pasquel también pidió a los medios ser respetuosos con su situación familiar, pues se encuentran en un momento complicado y la salud de su madre es prioridad.

“Me dejan pasar a ver a mi madre, lo que más quiero es estar con ella y aprovechar todos los momentos. No puedo comentar nada porque no he pasado la noche con mi mami”, dijo.

La salud de Silvia Pinal también ha dado pie a especulaciones sobre su herencia y existen diversas versiones que señalan que Frida Sofía habría llegado a México para visitar a su abuela enferma, rumor que fue desmentido por Sylvia Pasquel, quien aseguró que solo quieren provocar polémica.

“Es mentira, no ha venido”, aseguró.

