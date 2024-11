Nuevo accidente de Cybertruck de Tesla en Oakland deja tres muertos

Un grave accidente ocurrido en Piedmont, al noreste de Oakland, dejó tres muertos y un herido grave. El incidente, que involucró a una Tesla Cybertruck, se produjo la madrugada del miércoles alrededor de las 3:10 a.m. Según las autoridades, el vehículo se estrelló y se incendió, dificultando el trabajo de los servicios de emergencia.

El jefe de policía de Piedmont, Jeremy Bowers, señaló que la velocidad pudo haber influido en el siniestro. Un testigo logró rescatar al único sobreviviente antes de que el fuego consumiera el automóvil.

Por su parte, el jefe de bomberos, Dave Brannigan, indicó que la batería de iones de litio no parece haber contribuido al incendio, un problema común en vehículos eléctricos.

“Tough as nails” Tesla Cybertruck doubles as “fast as hell” crematorium for three young people in Piedmont, California. Musk fanbois brag about 0-60 times but gloss over deadly software, horrible braking, abysmal handling — note how the $TSLA Cybertrashcan’s wheel popped out 😂 pic.twitter.com/nGKYzYbqZA

