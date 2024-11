“Palomean” diputados de Tamaulipas desaparición de 7 organismos autónomos

Rogelio Rodríguez Mendoza

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En medio de reproches y acusaciones de la oposición, Morena y sus aliados, el PT y PVEM, avalaron la reforma constitucional que desaparece siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

De esa manera, Pleno legislativo avaló, por mayoría de votos, la minuta proyecto de reforma constitucional, remitida este mismo viernes por el Senado de la República, toda vez que como parte del proceso reformador de la constitución, se requiere del respaldo de al menos 17 legislaturas estatales.

La reforma afecta 14 artículos de la constitución federal, en los que se establece que las funciones de los órganos autónomos pasarán a otras dependencias, de nueva creación o ya existentes dentro de la administración pública.

Además del Inai, fueron desaparecidos la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

En el debate previo a la votación del dictamen, la diputada del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, negó que la razón de desaparecer los organismos autónomos sea el ahorro presupuestal, como argumenta el “oficialismo”.

“Con esta reforma estamos regresando a nuestras peores épocas: al control absoluto de los poderes públicos. No usemos falsos argumentos. Se trata de concentrar el poder y de que no exista más juez que el ejecutivo” dijo.

El legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Carlos Zertuche Romero, lamentó que Morena se este dedicando a destruir las instituciones que sustentan la democracia.

Consideró que, en vez de desaparecer los organismos, se debieron fortalecer para hacerlos más eficaces.

“Nos hubiera gustado que en vez de extinguirlos se construyera un modelo que respondiera a las necesidades del momento actual. México no necesita una regresión autoritaria, necesita instituciones fuertes” señaló.

El panista, Gerardo Peña Flores, criticó que, con una sola frase, “simplificación administrativa” , se pretenda poner fin a la conquista de muchas generaciones.

“Lo que están haciendo es enterrarle el último clavo al ataúd de la democracia”, dijo.

Cinthia Jaime Castillo, diputada de Morena, señaló que la reforma pretende desaparecer la burocracia dorada que crearon los gobiernos neoliberales, a través de la eliminación de organismos que solo sirvieron a grupos de interés.

Insistió que la reforma busca reducir costos administrativos.

“Con estas modificaciones las funciones de los organismos autónomos no desaparecerán. No desaparecerán derechos. Es solo una redistribución de los recursos” indicó.

El morenista, Isidro Vargas Fernández, acusó a la oposición, al PRI y PAN, de estar dolida, “porque ya no van a poder repartir puestos para pagar favores”.

Justificó la desaparición de los organismos autónomos porque había duplicidad de funciones y se dieron gastos excesivos.

“Se calcula que se gastaron 32 mil millones de pesos en esos organismos autónomos, que pudieron haberse destinado a programas sociales. Por eso estamos, como estamos” mencionó.

El diputado del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, subió a tribuna para acusar a Morena de actuar con un tufo autoritario.

“Mejor hablemos del porque quieren más. Ya tienen todo y siguen hablando de temas, como que nos incomoda al PAN o al PRI la desaparición de los organismos autónomos. Siguen tratando de desviar la atención” dijo.

Y añadió: “La transparencia le incomoda a Morena. Quiere ser juez y parte. Lo que quiere es opacidad. Acabar con las instituciones. Acabar con la democracia. Esa es la discusión”.