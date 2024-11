La noche de este viernes 29 de noviembre, TMZ nos sorprendió con una noticia estremecedora pues, el popular portal de noticias, confirmaba que Bob Bryar había fallecido.

El baterista de My Chemical Romance falleció a los 44 años de edad. Según reportes de la policía, el cuerpo del músico fue encontrado en su casa en Tenesse, Estados Unidos en avanzando estado de descomposición por el Servicio de Control de Animales. Se dice que fue visto con vida el pasado 4 de noviembre.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte pues no hay indicios de un crimen ya que sus bienes materiales fueron hallados intactos.

Bob Bryar, fue baterista de My Chemical Romance entre 2004 y 2010. Participó en los discos Three Cheers for Sweet Revenge, The Black Parade y Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys. Sin embargo, antes del lanzamiento de este último, abandonó la banda.

