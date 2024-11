Verstappen consigue la ‘pole’ en Qatar; Checo Pérez saldrá noveno

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Qatar, penúltimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Lusail. Por su parte, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) saldrá desde la novena posición.

Verstappen dominó la calificación de este sábado, en cuya tercera ronda (Q3) cubrió 20 segundos y 520 milésimas, 55 menos que George Russell (Mercedes) y con 252 de ventaja sobre Lando Norris (McLaren), que arrancará tercero.

The starting grid for the main event in Lusail 👇#F1 #QatarGP pic.twitter.com/aMgCYBf1UG

— Formula 1 (@F1) November 30, 2024