Tiroteo en Arkansas deja tres heridos durante Black Friday

Un tiroteo tuvo lugar durante el Black Friday, día de ofertas en tiendas de Estados Unidos, en el centro comercial Park Plaza en Little Rock, Arkansas, dejando tres personas heridas.

El tiroteo ocurrió a la 1:44 p.m., según el Departamento de Policía de Little Rock.

Sin detenidos hasta el momento

De acuerdo con lo reportado por la policía, las tres personas heridas tienen lesiones que no representan un peligro para sus vidas.

Tras el incidente, el alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., emitió un comunicado informando que hay dos sospechosos.

“Las acciones descuidadas, insensatas y criminales de dos personas hoy pusieron en peligro la vida y la seguridad de los residentes y visitantes”, escribió Scott Jr. “Estamos rezando por las víctimas de este incidente y esperamos que se recuperen por completo”, añadió.

No obstante, medios como USA Today reportaron que, de acuerdo con el portavoz del Departamento de Policía de Little Rock, Mark Edwards, sólo hubo un tirador y otro sujeto que lo acompañaba no estaba armado.

En tanto, el Departamento de Policía de Little Rock informó que una de las víctimas fue llevada a un hospital por los servicios de emergencia, mientras que las otras fueron trasladadas clínicas en autos particulares.

☀️ También puede interesarte: Hamás “abierto a discutir” un acuerdo que incluya el fin de la guerra en Gaza

LJ