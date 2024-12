Presidente de Corea del Sur decreta la ley marcial ante amenaza de ‘fuerzas comunistas’

Corea del Sur, diciembre 2 (Agencias).- Este martes, Yoon Suk Yeol, presidente de Corea del Sur, declaró la ley marcial de emergencia, con el fin de proteger al país de las «fuerzas comunistas».

El mandatario surcoreano señaló a través de un discurso televisado, que es para salvaguardar a una Corea del Sur liberal de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y para eliminar a los elementos antiestatales pronorcoreanas que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo y para proteger el libre orden constitucional, declaro por la presente la ley marcial de emergencia.

En su declaración no especificó que tipo de medidas se tomarán. Yoon citó una moción presentada esta semana por el opositor Partido Demócrata surcoreano, que tiene mayoría en el parlamento, para acusar a algunos de los principales fiscales del país y su rechazo a una propuesta de presupuesto del Gobierno, quien los acusó de «actividades antiestatales».

El mandatario surcoreano criticó duramente al Partido Demócrata, por lo que llamó una “dictadura legislativa”. Señaló que las mociones de destitución presentadas contra varios funcionarios del gobierno han obstaculizado el funcionamiento de las instituciones estatales.

⚡️ BREAKING: South Korean Special forces break the Parliament windows to enter the building pic.twitter.com/u8HyLd838A

— NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2024