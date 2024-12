Niegan próximo cobro por licencias de conducir permanentes

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, negó que en el 2025 se vaya a aplicar un cobro por aquellas licencias de manejo expedidas de forma permanente.

“Eso no va en el presupuesto (de egresos del gobierno del estado para el 2025). El tema de las licencias no está considerado. Se queda como está” afirmó el también coordinador de la bancada de Morena.

La aclaración de Prieto Herrera se dio luego de que los reporteros le preguntaron por la versión de que, habrá en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025 del gobierno del estado, un cobro para quienes ya cuentan con una licencia permanente.

La posibilidad del cobro ha originado críticas entre la ciudadanía, a través de redes sociales, porque de aplicarse la licencia dejaría de ser permanente.

El dos de febrero del 2022, la legislatura local aprobó, con dispensa de turno a comisiones, por mayoría de votos, una iniciativa del grupo parlamentario de Morena, para establecer la vigencia permanente de la licencia de conducir en Tamaulipas, “como una acción solidaria con la situación económica de las familias de la entidad”.

Los legisladores de Morena destacaron que ya no será necesario renovar el documento cada dos, tres y cinco años.

“NO VAY VENGANZAS PERSONALES CONTRA ALCALDES”.

Por otra parte, Prieto Herrera negó que desde el Congreso del Estado se estén realizando venganzas personales contra algunos alcaldes.

Señaló lo anterior al calificar como “fuera de lugar”, dos exhortos presentados en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, hacia el Congreso de Tamaulipas, para que explique los criterios usados para negarle al presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, sus propuestas de actualización de los valores de tablas catastrales para el 2025.

“Me extraña mucho el exhorto de las diputadas federales, sobre todo porque una de ellas (Casandra Priscila de los Santos Flores) estuvo aquí (como diputada local) y tiene conocimiento de los criterios que usamos para calificar propuestas de aumento a las tablas de valores catastrales. Su exhorto está fuera de lugar” dijo.

Recordó que, en 2021, a Reynosa se le autorizó un cobro a los casinos, y en 2022 se le aprobaron incrementos del 100 por ciento a los valores catastrales en áreas industriales.

“Pero no siempre se puede apoyar lo que piden los municipios. Debo aclarar que no hay un tema en el Congreso, y menos en esta legislatura, venganzas personales o particulares hacia algún municipio, porque eso es poner en riesgo a la ciudadanía. Aquí las cosas se hacen con seriedad” dijo.

Y luego criticó a quienes, como De los Santos Flores, van en contra del mismo partido.

“No se vale (los exhortos) de legisladores de nuestro partido, que saben que Morena no aprueba aumentos tan radicales. Mejor que ellos vean de que forma pueden ayudar desde la federación a Reynosa y trabajar en equipo” dijo.