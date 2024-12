Hombre se horroriza al ver el Spotify Wrapped de su hermano

Así, mientras personas de todo el mundo comparten su Spotify Wrapped, con artistas como Taylor Swift y Charli XCX en muchas listas, un fanático de la música se llevó una inquietante sorpresa al revisar el resumen de su hermano y descubrir lo que tenía en su top cinco de canciones.

La historia de este hombre demuestra que no todo el mundo utiliza el servicio de suscripción para escuchar música o podcasts, pues su hermano lo usaba como una forma de disuadir a las plagas no deseadas, provocando risas entre los internautas.

My brother just sent me his Spotify wrapped LOOOOOOOL pic.twitter.com/WjsOrQrHz9

— big diesel (@JustBoysLaughin) December 4, 2024