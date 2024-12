CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 05, (Agencias)

La franquicia de “Shrek” es una de las sagas más queridas por el público en general, esto debido al gran trabajo del doblaje latino en donde estuvo involucrado el famoso Eugenio Derbez.

El comediante mexicano, quien dio voz a “Burro”, también “metió” mano en el guión pues consideró que el doblaje de la película necesitaba un toque más mexicano o latino para causar gracia en Latinoamérica.

Ahora se ha anunciado una quinta entrega del famoso ogro, donde se ha hablado al respecto de si los actores de doblaje originales volverán a formar parte del casting, a lo que Derbez ha podido hablar al respecto en una reciente entrevista.

Desde el pasado mes de julio, cuando se anunció que la quinta película de los personajes estaría llegando próximamente, el famoso actor mexicano compartió que ya lo habían contactado por parte de Dreamworks para grabar la siguiente entrega; sin embargo, compartió que puso ciertas condiciones.

Ahora, durante su participación en el programa de “Hablando de Cine Con”, conducido por Gaby Meza, el actor tuvo la oportunidad de retomar esta charla sobre la siguiente entrega de “Shrek”, donde mencionó algunos detalles al respecto que dejan en duda su participación.

En la plática, el actor recordó que Dreamworks ya lo ha tomado en cuenta para hacer el doblaje y que él colocó sobre la mesa ciertas condiciones (poder cambiar el guión); no obstante, actualmente ya no están las personas con las que realizó ese trato en las anteriores películas.

“Estoy en pláticas con ellos […] Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor como latinoamericano. Hay un gran riesgo porque conozco a los gringos de que agarren y a la hora que yo diga que voy a adaptar la película me digan que no. Si me piden que lo diga tal y como está escrito no lo voy a hacer”, reveló.