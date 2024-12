Reunión con padres de los 43 normalistas fue buena: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a la reunión que sostuvo ayer con los padres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Cabe mencionar que dicho encuentro significó el primero que tuvo la mandataria con los familiares de los estudiantes, en el cual resaltó que hubo buen entendimiento y se llegaron a acuerdos importantes sobre el caso.

Fue una buena reunión, la idea es no confrontarnos y no buscar las salidas. No se trata de entrar de nuevo a un esquema de decir una cosa o la otra, sino que encontremos nuevos lugares de búsqueda que se están visualizando a partir de esta nueva visión de la investigación y revisión de todas las carpetas de investigación”, externó.