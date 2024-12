Escritora tamaulipeca firma contrato con editorial Rorschach en Argentina

Patricia Azuara

La escritora tampiqueña Magda Bárcenas lanzó su nuevo libro “Temores que matan”, una antología que se gestó entre México y Argentina, y que se presenta como un homenaje a las leyendas que han nutrido el imaginario colectivo por generaciones.

Con relatos que exploran los miedos más profundos del ser humano, este libro combina la riqueza de las historias populares con una rigurosa investigación que desentraña las raíces del temor.

La publicación de “Temores que matan” marca un hecho importante en la carrera de Bárcenas. Gracias al reciente contrato firmado con la Editorial Rorschach, la obra saldrá en Argentina y posteriormente en México, con planes de distribución en otros países de América Latina.

Este logro consolida la trayectoria de la autora, quien ha dedicado su vida a las letras, y ha llevado su pasión por la narrativa a escenarios internacionales. Este libro tiene un significado especial para la escritora, no solo por su contenido, sino también por su historia.

Fue el escritor argentino Alberto Laiseca, mentor de la autora, quien sugirió incluir leyendas mexicanas en esta antología. Antes de su partida, Laiseca escribió el prólogo del libro, dotándolo de un toque íntimo y emotivo.

La antología incluye cuentos como: “El títere sangriento”, “El llamado del Tué-Tué”, “Nadando hacia la nada”, “El aullido del viento”, “El girar de la perilla”, “Las mudras de Don Magaleno”, “La reconciliación”, “Pérdida total”, “Mi otro yo”, “La frialdad del saludo”, “El atado”, “Cita nocturna”, “Inmundo animal” y “Soldaditos huérfanos”.

“Cada relato transporta al lector a un mundo donde lo sobrenatural y lo humano se entrelazan, dejando una huella indeleble en su imaginación”, explicó Magda. Las ilustraciones de este libro fueron realizadas por Gregorio Vega, quien ha sido pieza fundamental del arte y diseño de todas las obras de la autora y quien ha trabajado con ella desde sus inicios.

La también periodista expresó: “Yo no he hecho nada más que escuchar a mi niña interior, esa niña de nueve años que decidió que iba a ser escritora. En mis cuentos y en el género literario que escribo, mis protagonistas mueren, pero esa niña es la única sobreviviente”.

“Ella me sostiene en los momentos de duda, cuando las derrotas nos consumen y nos desvían de nuestras metas. Me recuerda que los sueños no tienen fecha de caducidad y que la perseverancia nos lleva a lo que alguna vez creímos inalcanzable”, expresó.

¿Por qué eliges el terror psicológico como tu género principal, y qué crees que lo diferencia de otros tipos de terror?

El terror psicológico me permite explorar los miedos más íntimos y reales del ser humano, aquellos que no dependen de un monstruo o una sombra, sino de lo que llevamos dentro. A diferencia del terror tradicional, que a menudo se basa en lo sobrenatural o en sustos explícitos, el terror psicológico actúa como un espejo: refleja nuestras inseguridades, traumas y pensamientos más oscuros. Es un género que exige al lector una introspección constante, y creo que ahí radica su magia. No solo es el miedo lo que importa, sino cómo ese miedo se conecta con nuestra humanidad y cómo nos transforma.

¿Cómo logras conectar con las nuevas generaciones a través de tus historias?

Creo que las nuevas generaciones buscan algo más que simples narrativas: quieren historias que los reten, que hablen de sus miedos, ansiedades y sus esperanzas. En mis cuentos, mezclo elementos tradicionales con temas contemporáneos. Mis personajes son complejos, imperfectos, como las personas reales, y eso permite que los lectores se vean reflejados en ellos. Además, la narrativa en el terror psicológico tiene un ritmo que se alinea muy bien con la inmediatez de los tiempos actuales, sin perder la profundidad emocional.

¿Qué papel juega la tradición oral y las leyendas en tus historias, y por qué es importante preservarlas?

La tradición oral y las leyendas son las raíces de cualquier narrativa. Son el punto de partida desde el cual hemos aprendido a contar historias como humanidad. Incorporarlas en mis relatos no solo es un homenaje a nuestras raíces, sino un acto de resistencia ante un mundo que a veces olvida lo valioso de mirar hacia atrás. Estas historias tienen una verdad que trasciende el tiempo, y mi objetivo es traerlas al presente, darles un nuevo contexto para que las nuevas generaciones puedan descubrirlas y, con suerte, seguir contándolas.

¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas al escribir terror psicológico y cómo lo superas?

El mayor desafío es encontrar ese equilibrio entre lo explícito y lo sugerido. El terror psicológico no se trata de lo que muestras, sino de lo que dejas a la imaginación del lector. A veces es tentador describirlo todo, pero el verdadero impacto está en lo que no dices, en lo que el lector debe completar en su mente. Para superar esto, me apoyo mucho en el ritmo narrativo, en las pausas y silencios; en los detalles aparentemente insignificantes que toman fuerza al avanzar la trama. Y, por supuesto, nunca dejo de leer y aprender: leo desde textos clásicos hasta los experimentos narrativos más recientes para mantener mi escritura en constante evolución, sin perder mi esencia y estilo literario.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere escribir historias de este género?

Primero, escucha tus propios miedos. Lo que más temes puede ser el germen de una gran historia, porque si te afecta a ti, es probable que también toque a otros. Segundo, estudia. No solo leas terror; explora filosofía, psicología, criminología, literatura clásica y cine, básicamente aprende de todo aquello que quieras escribir. Entender cómo funciona la mente humana te dará herramientas para aprender a encontrar las emociones del lector. Y tercero, nunca subestimes a tu público.

Los lectores de esta generación tienen acceso a un sinfín de contenidos y buscan experiencias narrativas únicas. Dales algo que no esperen, algo que los haga pensar y sentir más allá de la última página. Recuerda: el buen terror psicológico no se olvida; se queda como un susurro incómodo en el fondo de la mente.

Actualmente, Bárcenas trabaja en su sexto libro y continúa liderando la Escuela de Escritura Creativa MBC, un espacio en el que comparte su experiencia y conocimientos con personas de todas las edades que desean aprender técnicas de escritura creativa y publicar sus propios libros.