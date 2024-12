Lando Norris consigue la ‘pole’ en Abu Dhabi; Checo Pérez saldrá décimo

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) saldrá desde la primera fila junto a su compañero, el australiano Oscar Piastri, en el Gran Premio de Abu Dhabi, que cerrará el Mundial de la Fórmula Uno este domingo.

Mientras tanto, el mexicano piloto Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) saldrá desde la décima posición.

Lando Norris logró su novena pole en la F1 al dominar la calificación de este sábado, con 22 segundos y 595 milésimas, 209 menos que Piastri y con una ventaja de 229 respecto al español Carlos Sainz (Ferrari), que saldrá tercero; y cuyo compañero, Charles Leclerc quedó eliminado en la Q2, por lo que saldrá último.

The final starting grid of the 2024 season 👀#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/6BeiwMUNaq

— Formula 1 (@F1) December 7, 2024