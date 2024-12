Notre Dame reabre sus puertas a cinco años del incendio

Tras cinco años y medio de intenso trabajo para su restauración, la catedral de Notre Dame reabrirá sus puertas luego del incendio que sufrió el 15 de abril de 2019. No obstante, el mal tiempo obligó a mover las celebraciones al interior del templo.

“De común acuerdo entre la diócesis de París y la Presidencia de la República, toda la ceremonia tendrá lugar en el interior de la catedral de Notre Dame de París”, se lee en un comunicado.

En un principio, el presidente francés, Emmanuel Macron, tomaría la palabra en la explanada de la catedral pocos minutos después del comienzo de la ceremonia, y recibirá a los cuarenta jefes de Estado y de Gobierno que acudirán a la ceremonia. No obstante, el tiempo derivó en realizar ciertos ajustes en las actividades.

After 5 years of renovation, Notre-Dame Cathedral reopens its doors on 8 December. More beautiful than ever thanks to a restoration project blending ancestral know-how & technology. A source of pride for France, a treasure for the world. 🇫🇷🌍 #rebatirnotredamedeparis #notredame pic.twitter.com/Sk5dcM5mbD

— French Embassy UK🇫🇷🇪🇺 (@FranceintheUK) December 7, 2024