Arrestan a sospechoso vinculado al asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Luigi Nicholas Mangione, de 26 años, fue arrestado en Altoona, Pensilvania, por posesión de armas de fuego y es considerado el principal sospechoso en el asesinato de Brian Thompson, alto ejecutivo de UnitedHealthcare.

Mangione portaba una pistola con silenciador y documentos de identidad falsos, uno de los cuales coincidía con el usado por el sospechoso para registrarse en un hostal de Manhattan antes del crimen.

La detención se produjo tras una pista ciudadana que lo identificó en un McDonald’s de Altoona.

Thompson, de 50 años, fue asesinado de un disparo por la espalda frente a un hotel de Manhattan el miércoles en la madrugada.

Las imágenes de seguridad muestran al atacante esperando a la víctima, disparando y huyendo en bicicleta hacia Central Park, donde luego tomó un taxi y un autobús para escapar de la ciudad.

Municiones encontradas en el lugar del crimen incluían mensajes críticos hacia la industria de seguros, como «demorar», «negar» y «deponer».

Wow! Luigi Mangione was some smart kid.

An A.I expert who decides to kpuff the CEO of a healthcare company that their A.I program was denying 90% of insurance claims. 🤔 pic.twitter.com/iFiq4f3DGR

— Dr. A. TuruMbe (@NDrAgwoTurumbe) December 9, 2024