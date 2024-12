Fans de Selena Gomez ‘atacan’ a Eugenio Derbez

Agencias

Después de que Eugenio Derbez se convirtiera en el centro de una polémica al criticar la actuación de Selena Gomez en la película “Emilia Pérez”, las redes sociales, especialmente los fanáticos de la cantante arremetieron en contra del mexicano.

La también actriz no permaneció indiferente y reaccionó a través de un comentario en TikTok, lo que intensificó aún más la controversia. Ante el revuelo generado por sus palabras, Derbez decidió pronunciarse públicamente.

La polémica comenzó cuando en una entrevista reciente que Derbez tuvo con la youtuber Gaby Meza, ambos empezaron a hablar del desempeño actoral de Gomez dentro de la película antes mencionada, calificando su actuación como “indefendible”.

“Es indefendible la actuación de Selena Gomez”, comenzó diciendo Meza. Ante esto, Eugenio respondió: “Selena es indefendible”, luego la youtuber destacando que, pese a que Gomez tiene una nominación al Emmy por la serie “Only Murders in the Building”, su trabajo en “Emilia Pérez” quedó a deber debido a su poco conocimiento del español.

“O sea, es una muy buena actriz y una buena cantante, pero el español no es su idioma principal, ni secundario, no habla y por eso yo siento que no sabe lo que está diciendo y, al no saber, no pone matices en la interpretación”, expresó Gaby.

Ante este comentario, Derbez respondió con un gesto de aprobación al decir: “Gimme five”, mientras estrechaba su mano con la de la creadora de contenido de cine y añadió: “Qué bueno que lo dices” para luego profundizar en el tema un poco más.

“Yo decía: no puedo creer que nadie esté hablando de eso. Y además siento que, por ejemplo, en Cannes donde le dieron un premio y en Estados Unidos que nadie ha hablado de eso y le siguen dando premios”, añadió Derbez, dejando ver que quizá no está de acuerdo con los reconocimientos que la famosa ha recibido.

Ante esto, Selena Gomez dijo en un TikTok: “Entiendo tus argumentos… lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”. Con ese corto video, el “hate” hacia el comediante mexicano aumentó.

Fue después de eso que el también productor mexicano publicó una disculpa en sus redes sociales en las que indicó: “Querida Selena. Te pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa”.