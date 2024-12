FIFA confirma las sedes del Mundial 2030

Este miércoles, el Congreso de la FIFA anunció de forma oficial que la Copa del Mundo 2030, año del centenario del torneo, tendrá lugar en España, Marruecos y Portugal.

España, Marruecos y Portugal recibieron el respaldo del Congreso de la FIFA, junto a Argentina, Paraguay y Uruguay, que albergarán los partidos de conmemoración del primer Mundial de la historia, jugado en 1930 en Uruguay.

Introducing the hosts for the next two editions of the @FIFAWorldCup! 🏆

Morocco, Portugal and Spain will host in 2030, with centenary celebration matches in Argentina, Paraguay and Uruguay.

Four years later, Saudi Arabia will host the FIFA World Cup 2034™. pic.twitter.com/WdOEdNEVxH

— FIFA (@FIFAcom) December 11, 2024