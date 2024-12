“Déjense de politiquerías”, exigen diputados de Morena a panistas

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- “Los invito un café para platicarles el presupuesto. No vengan aquí a decir politiquerías”, expresó desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado de Morena, Isidro Vargas Fernández, al responder las criticas del grupo parlamentario del PAN al presupuesto de egresos del gobierno estatal para el ejercicio fiscal 2025, que será del orden de los 77 mil 363 millones de pesos.

Este viernes, durante la sesión ordinaria del Pleno Legislativo, los panistas, Gerardo Peña Flores y Mirna Edith Ramírez Perales, cuestionaron enérgicamente el dictamen que contiene la distribución de los recursos presupuestales que ejercerá el gobierno el año próximo, al lamentar que se hayan aumentado en 2,800 millones de pesos el rubro de servicios personales, mientras que sectores como el campo y el desarrollo económico se hayan desprotegido.

“Hay miles de familias tamaulipecas que dependen de la actividad del campo y no está siendo reconocida esta urgente necesidad”, acusó el coordinador de los diputados panistas.

Por su parte, la también diputada, blanquiazul, Marina Ramírez Andrade, lamentó que los recursos destinados para el sector salud de Tamaulipas se vaya a manejar desde México, por la transición al IMSS-Bienestar.

Hospitales de Tamaulipas carecen de insumos

Dijo que el hecho se agrava porque los hospitales de Tamaulipas carecen de los insumos más elementales.

Ante las criticas , el morenista, Vargas Fernández, en su calidad de presidente de la comisión de finanzas, planeación, presupuesto y deuda pública, pidió turno en el debate para recordarle a los legisladores del PAN que la situación que padece el sistema de salud es por la corrupción que imperó en la anterior administración estatal que encabezó, Francisco García Cabeza de Vaca.

Detalló que, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones por 13 mil millones de pesos al gobierno panista anterior, las cuales no han sido solventadas.

“Por esa corrupción fue que se creó el IMSS-Bienestar. Antes los hospitales estaban de la chin…y ahora ya se ven cambios porque se están haciendo esfuerzos para rescatarlos. En San Fernando se está construyendo un hospital con 40 camas censables” señaló.

Precisó que el incremento al rubro de servicios personales se debe al aumento del salario mínimo, que requerirá mayores recursos.

“Se me hace que no leyeron el proyecto de presupuesto. Ni siquiera lo han de haber imprimido. Por eso, los invito un café para platicarles el presupuesto. No vengan aquí a decir politiquerías” abundó, al detallar que al sector económico se le invertirán 130 millones de pesos.

El panista Peña Flores no se quedó callado. Regresó a tribuna para refutar los argumentos del representante del partido guinda.

“A ver, ahí les va, con las mismas cifras que acaba de dar a conocer Isidro: Nada más en viáticos se están aumentando 118 millones y solo dedican 130 millones a desarrollo económico. Eso es incongruente por donde se le vea.

“Además, no nos subimos aquí con politiquerías. Venimos bien preparados. Aquí hay datos duros. Tamaulipas es uno de los estados más rezagados en crecimiento económico. Y más triste aun, y no pretendemos que les arda o que les duele, y tampoco empiecen con el gritadero porque nosotros venimos a debatir con elegancia, con datos duros”, advirtió.

Refirió que hasta hace tres años, Tamaulipas figuraba entre los 3 y 4 estados del país que más recursos tributarios aportaba a la federación, mientras que ahora está muy lejos de esa posición.

También regreso al debate, Ramírez Andrade, para negar que sus argumentos en defensa del sistema de salud y de los ciudadanos, sea politiquería.

“Y sí, le acepto el café al diputado que dice que son politiquerías , pero me gustaría que nos lo tomáramos en alguno de los hospitales generales. No es mala idea ir a dar una gira, pero sin avisar, sin previo aviso”, indicó.

El diputado de Morena y presidente de la comisión de salud del Congreso del Estado, Víctor García Fuentes, se sumó a la discusión.

“De salud si sé. Conozco el sistema de salud tamaulipeco y aplaudo el sistema de IMSS Bienestar porque, ahora si el presupuesto va a llegar a los hospitales. Sobre todo porque fui testigo de que en los pasados gobiernos el presupuesto se lo robaban. Facturaban a 200 pesos medicamentos genéricos que costaban 20 pesos” dijo.

“Les agradezco mucho estas observaciones, pero les reitero que el sistema de salud tamaulipeco, lo digo de todo corazón, quedó hecho garras. Pero el 2025 va a ser el año de la salud en Tamaulipas” añadió.

El también morenista, Byron Cavazos, calificó de inhumano que, “los diputados de derecha invoquen el dolor de los ciudadanos, cuando fue algo que no les importó cuando fueron gobierno. Invito a la derecha a que reflexione su discurso, porque no les creemos sus postulados”.

La mesa directiva del Pleno dio por cerrado el debate y lo puso a votación, resultando aprobado con 28 votos a favor y cinco en contra, estos últimos del PAN.

El presidente de la comisión de finanzas, planeación, presupuesto y deuda pública, Isidro Vargas Fernández, dijo que el presupuesto de egresos es austero y prioriza los programas sociales.

Detalló que en el proyecto de presupuesto fueron ajustados a la baja 826 millones de pesos que estaban asignados a diversos órganos autónomos, para canalizarlos a ramos más prioritarios.

De esos recursos, 300 millones fueron asignados a la Secretaría de Seguridad Publica; 295 millones a la Secretaría de Bienestar Social; 171 millones a la Secretaría de Educación, y 60 millones a la Secretaría de Salud.

El Pleno también aprobó, esos si por unanimidad de votos, la ley de Ingresos del Gobierno del Estado, y la miscelánea fiscal que incluye reformas a la Ley de Hacienda, al Código Fiscal y a la Ley que regula la operación de las casas de empeño.

También fue aprobada la nueva ley de alcoholes para Tamaulipas, cuyo punto más importante es el establecimiento de un nuevo horario de cierre para los establecimientos del ramo, que será a las 02 horas del día.

