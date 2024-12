Captan extraños drones volando sobre Nueva Jersey

Un suceso inusual tuvo lugar durante la noche de este viernes 13 en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos, cuando ciudadanos avistaron varios drones surcando los cielos.

No obstante, esto no fue lo único que llamó la atención, pues de acuerdo con residentes, estos no son como los habituales drones pequeños, sino que tienen un tamaño mucho mayor.

El gobierno de Estados Unidos declaró que los drones no pertenecen al país, pero tampoco de enemigos, por lo que se desconoce a quien pertenecen.

Ante esta situación, algunos ciudadanos de Nueva Jersey sacaron sus armas y empezaron a dispararles, tratando de alejarlos.

Los avistamientos se reportaron alrededor de los condados de Morris y Somerset, ambos condados en el área metropolitana de Nueva York. Además, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que uno de sus activos se topó con estos artefactos, a los que calificaron como naves tripuladas.

La Casa Blanca señaló que no hay “evidencia en este momento” de que los avistamientos “representen una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública o tengan un nexo extranjero”.

No obstante, los residentes de Nueva Jersey dicen están frustrados por la falta de respuestas claras sobre lo que está sucediendo.

Reddit has a page on the crashed New Jersey drone. I have this and other videos, plus the two photos. I have no idea what these are about. 🤷‍♀️ They were just listed there. pic.twitter.com/C8CwsXbs8b

— Bad Kitty Unleashed 🦁💪🏻 (@pepesgrandma) December 13, 2024