Cinco muertos deja tiroteo en una escuela cristiana, en Wisconsin

Agencias.- Un tiroteo se reportó este lunes en una escuela cristiana en Wisconsin en donde múltiples personas habría resultado heridas. Resultado el ataque fue cinco personas fallecidas, incluyendo al tirador, informó la policía local.

La policía dijo que se informó de múltiples personas lesionadas, por lo que todavía stá activa y en curso una investigación e indicó que se publicará más información sobre el incidente a medida que esté disponible.

Este lunes 16 de diciembre se registró un ataque armado alrededor de las 11:00 horas locales dentro de las instalaciones de la escuela cristiana Abundant Life en Madison, la capital de Wisconsin.

La escuela Abundant Life tiene varios niveles de educación básica donde acuden alumnos desde el jardín de niños hasta el nivel primaria y secundaria equivalente al sistema educativo en México.

Resultado del ataque armado en la escuela cristiana de Wisconsin varias personas resultaron heridas, de las cuales extraoficialmente se estiman sean cinco las víctimas que fueron alcanzadas con algunos de los proyectiles detonados.

🚨There’s been a mass shooting at a K-12 Christian school in Wisconsin

Early reports say at least 12 injured and the shooter is down

pic.twitter.com/oI4Z7TThy6

— DC_Draino (@DC_Draino) December 16, 2024