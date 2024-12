Revelan póster y fecha de estreno de ‘Superman: Legacy’

Superman: Legacy es una de las películas más esperadas para 2025 y con la cual Warner Bros. busca reiniciar el universo cinematográfico de DC, dándole un nuevo comienzo al Hombre de Acero.

Protagonizada por David Corenswet , esta cinta promete ser una de las más ambiciosas en la filmografía del director James Gunn, reconocido por otras cintas basadas en comics como Guardianes de la Galaxia y El Escuadrón Suicida.

A pesar de la expectativa, el primer tráiler oficial aún no ha sido presentado, no obstante, Warner Bros. revelado nuevos detalles de esta producción, entre ellos el póster y la fecha de estreno.

The first teaser poster for James Gunn’s #Superman

Only in theaters on July 11. pic.twitter.com/stzqMvu3Zq

— Superman Legacy Updates (@SLegacyUpdates) December 16, 2024