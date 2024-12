¡Qué susto! Influencer es golpeada por un árbol y cae de tren

Staff Ed.-

Una influencer china cayó de un tren en movimiento en Sri Lanka mientras grababa un video viral.

El incidente ocurrió cuando la joven extendía los brazos y sacaba la cabeza por la puerta de la cabina.

Durante el recorrido, una rama de árbol golpeó a la mujer, lo que provocó su caída hacia unos arbustos.

El hecho quedó registrado en video, donde se observa al camarógrafo gritar de la impresión tras el impacto.

A Chinese tourist had a heart-stopping moment while traveling on Sri Lanka's coastal railway line. She fell from the train after being struck by a tree branch while trying to record a video.

Fortunately, she landed on a bush, which broke her fall and miraculously left her… pic.twitter.com/GmKnViyC0U

— Daily Sherlock 🇬🇭 🇺🇸 (@dailysherlock0) December 12, 2024