Drones avistados en EU no representan un peligro, afirman autoridades

Entidades del gobierno de Estados Unidos descartaron que exista algún peligro para la población ante los inusuales avistamientos de drones en Nueva York y Nueva Jersey.

Residentes de dichos estados han denunciado durante semanas vuelos de drones no identificados, lo que generó preocupación sobre una posible interferencia extranjera.

«No hemos identificado nada anómalo y no consideramos que la actividad hasta la fecha presente un riesgo para la seguridad nacional o pública en el espacio aéreo civil de Nueva Jersey u otros estados del noreste», dijeron el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa, la policía federal FBI y la supervisora aeronáutica estadunidense Administración Federal de Aviación (FAA).

Uap in Fairfield, New Jersey. According to the witness, no fixed wing and no sound.

recorded by Lori Jones. 12/12/24#uap #ufo #njdrone #nj #drones pic.twitter.com/gxVHFoc9Md

— Jason (@protestroots) December 13, 2024